“Lo que ocurrió fue completamente injusto”: habla Ethan Guo, el piloto estadounidense retenido en la Antártica

Fue el 28 de junio cuando el influencer estadounidense Ethan Guo, de 19 años, despegó del Aeropuerto de Punta Arenas rumbo a Argentina, pero terminó aterrizando en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, en la Antártica chilena.

Esto llevó a que fuera detenido y acusado de entregar información falsa sobre su plan de vuelo, y aterrizar sin autorización en el continente blanco, lo que interrumpió su misión de convertirse en la persona más joven en volar solo por los siete continentes.

“He estado bajo mucho estrés últimamente. Nunca imaginé que, después de haber sido autorizado para modificar mi plan de vuelo y reportar la emergencia que enfrenté debido a las condiciones climáticas el 28 de junio, terminaría enfrentando un largo proceso legal”, relató el joven a través de un correo a LUN.

Salida judicial

Luego, enfatizó que “la DGAC autorizó expresamente la modificación de mi plan de vuelo y me permitió aterrizar ”. Cabe recordar que Ethan Guo buscaba recaudar dinero en ayuda de tratamientos contra el cáncer.

“Lo que ocurrió fue profundamente injusto. No entendía el idioma en el que me hablaban y no se me permitió presentar pruebas para defender mi caso”, añadió.

El estadounidense llegó a una salida judicial que incluyó la donación de 30 mil dólares y la prohibición de regresar a Chile durante tres años. Hoy permanece en la base chilena a la espera de que se definan los próximos pasos.

“Siempre he actuado con responsabilidad, he solicitado los permisos necesarios y notificado a las autoridades sobre la situación que enfrentaba. Ahora que el proceso judicial está cerrado, solo espero que me dejen regresar lo antes posible”, cerró Ethan Guo.