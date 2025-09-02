Sueldo de hasta $20 millones: así se paga a los encargados del nuevo fondo previsional

El recién creado Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), encargado de administrar los recursos del seguro social que forma parte de la reforma previsional, ya definió cómo se organizará internamente y cuánto recibirán sus principales autoridades.

En su primer mes de funcionamiento, las cifras sorprendieron: hay cargos con remuneraciones que alcanzan los $20 millones de pesos brutos.

La puesta en marcha del FAPP ocurre en paralelo al incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que este mes comenzó a beneficiar a los mayores de 80 años.

En ese contexto, el organismo surge como pieza clave para el resguardo de los aportes y la futura garantía de cotización mínima de 24 meses.

De acuerdo con lo publicado en el Portal de Transparencia Activa, el consejo directivo del fondo aprobó una política de remuneraciones orientada a “atraer y retener talento”.

Para lograr esto, se optó por bandas comparables con las de empresas públicas, el Banco Central e instituciones financieras privadas.

El director ejecutivo, Sergio soto, exejecutivo de Santander Asset Management, encabeza la lista con un sueldo de $20 millones de pesos brutos (alrededor de $14 millones líquidos).

Junto a él se configuró un equipo de “alta dirección pública”: Matías Morales, director de Tecnología y Datos, con $18.5 millones; y Catalina Coddou, directora Jurídica y de Asuntos Institucionales, con $7.5 millones.

En niveles inferiores, las jefaturas y personal técnico perciben entre $3 y $5.7 millones brutos mensuales.

Las dietas del co nsejo

A diferencia de la plana ejecutiva, los consejeros del FAPP reciben un pago por sesión. La ley fijó una dieta de 18 UF para cada miembro y de 20 UF para el presidente, con un máximo de 14 reuniones remuneradas por año.

En agosto, el consejo alcanzó ese tope, lo que se tradujo en ingresos de $9.8 millones para los consejeros y $10.9 millones para el presidente, Enrique Marshall.

El gasto en personal es uno de los principales ítems del organismo, pero no proviene del presupuesto fiscal ni de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores.

Según la normativa, el FAPP se financia con los intereses generados por la inversión de los propios fondos que administra, bajo el principio de “separación patrimonial”.

En palabras simples, el costo de operación del ente no reduce directamente los recursos de los afiliados, sino que se cubre con la rentabilidad de los dineros que ya están invertidos.