AUDIO. Presidente de Independiente sigue dando vergüenza pública asegurando que “les corresponde” que los dejen por ganadores de la llave ante la U

Néstor Grindetti volvió a avergonzar a todo el pueblo trasandino con nuevas declaraciones en medio de los alegatos en Conmebol.

Gonzalo Miranda

Néster Grindetti, presidente de Independiente

Néster Grindetti, presidente de Independiente

“Tablas para el puente, eso es lo que le falta”, dicen en las redes sociales. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, volvió a dar vergüenza ajena con nuevas declaraciones en medio de los alegatos contra la U por el terror vivido hace algunas semanas en Buenos Aires.

El mandamás del ‘Rojo’ arribó a la sede de Conmebol para exponer la posición del cuadro trasandino, buscando quedarse con la llave ante los azules, pese a la masacre que generaron sus propios hinchas.

“Venimos sosteniendo qué a Independiente le corresponde darle por ganado el partido o como plantearon los abogados subsidiariamente a eso. Nosotros queremos ser lo que nos corresponde, por porque no nos asiste la razón en nuestra opinión”, esgrimió.

Agregó que “la violencia hay que repudiarla en todos sus aspectos y a todos los responsables, de hecho, independiente ha detectado ya a 25 vándalos que entraron con la camiseta de Independiente que hicieron. El lío que hicieron al final y que hoy están siendo expulsados del club y transferidos toda esa información, a la justicia, así que la violencia, la violencia no puede ser aceptada en ninguna circunstancia”.

En el cierre, reconoció que se cruzaron con los dirigentes de la Universidad de Chile y que se saludaron cordialmente.

