“Tablas para el puente, eso es lo que le falta”, dicen en las redes sociales. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, volvió a dar vergüenza ajena con nuevas declaraciones en medio de los alegatos contra la U por el terror vivido hace algunas semanas en Buenos Aires.

El mandamás del ‘Rojo’ arribó a la sede de Conmebol para exponer la posición del cuadro trasandino, buscando quedarse con la llave ante los azules, pese a la masacre que generaron sus propios hinchas.

“Venimos sosteniendo qué a Independiente le corresponde darle por ganado el partido o como plantearon los abogados subsidiariamente a eso. Nosotros queremos ser lo que nos corresponde, por porque no nos asiste la razón en nuestra opinión”, esgrimió.

Agregó que “la violencia hay que repudiarla en todos sus aspectos y a todos los responsables, de hecho, independiente ha detectado ya a 25 vándalos que entraron con la camiseta de Independiente que hicieron. El lío que hicieron al final y que hoy están siendo expulsados del club y transferidos toda esa información, a la justicia, así que la violencia, la violencia no puede ser aceptada en ninguna circunstancia”.

En el cierre, reconoció que se cruzaron con los dirigentes de la Universidad de Chile y que se saludaron cordialmente.