Mal precedente para Copa Davis: Tomás Barrios queda eliminado en su último torneo previo ante el 443 del ranking ATP / Icon Sportswire

Tras quedar eliminado en la qualy del US Open, Tomás Barrios regresó esta semana al circuito.

El chillanejo, 134 del mundo, lo hizo a nivel Challenger, compitiendo en Sevilla, sobre arcilla.

Sin embargo, el quinto sembrado del torneo se vio sorprendido por el español David Jorda Sanchis, 443 del planeta.

El hispano, proveniente de la qualy, concretó cuatro quiebres sobre Tomás Barrios, propinándole la derrota por un claro 6/1 y 6/3 en apenas 71 minutos de juego.

El precedente es negativo para Tomás Barrios, considerando que este fue su último torneo previo a Copa Davis, donde asoma como el segundo singlista de la serie ante Luxemburgo tras las deserciones de Jarry y Tabilo.