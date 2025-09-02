Familia Di Girolamo recurrirá a la Corte Suprema: “Seguimos amparados en la verdad, no vamos a retroceder”

La familia de Raffaella Di Girolamo anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema luego de que la justicia decidiera sobreseer al actor Cristián Campos en el marco de las denuncias por abuso sexual en su contra.

Según detallaron en un comunicado, el fallo de segunda instancia determinó que no era jurídicamente posible establecer la responsabilidad penal debido a la prescripción de los hechos.

Sin embargo, los familiares subrayaron que “este dictamen no lo absuelve ni lo declara inocente”.

“El fallo niega el derecho a reparación, de verdad y acceso a justicia de la víctima, ya que concluye que los hechos no pueden investigarse porque habrían ocurrido hace muchos años”, señalaron en el escrito.

La familia recalcó que acompañará a Raffaella en el proceso judicial y que mantendrán la búsqueda de justicia en instancias superiores.

“Nuestra familia, como ayer y como siempre, está férreamente unida y de pie; seguimos amparados en la verdad y no vamos a retroceder”, sostuvieron.

Respecto a la denunciante, agregaron que “Raffaella está física y emocionalmente entera” y que este proceso “no la ha debilitado”.

De esta manera, el caso se trasladará ahora a la Corte Suprema, que deberá revisar la decisión tomada por la Corte de Apelaciones.