Cyber Monday Chile 2025: revisa las fechas, categorías y los mejores descuentos

El próximo evento online promete superar cifras récord de ventas.

Javiera Rivera

Tras varios meses de expectativa, Chile se prepara para el Cyber Monday 2025, el evento de compras online que promete miles de ofertas en productos y servicios.

Este año, se desarrollará los días 6, 7 y 8 de octubre, y e-commerce y grandes retailers ya anuncian descuentos exclusivos para los consumidores.

Este evento es uno de los más importantes para el comercio digital en Chile, con descuentos de hasta un 40%, según Geti, plataforma de inteligencia competitiva para e-commerce y marketplaces.

Categorías con mayores descuentos

De acuerdo con Francisco Contreras Donoso, CEO de Geti, las categorías que concentrarán las rebajas más atractivas serán:

  • Juguetes: hasta 29% de descuento
  • Moda mujer: alrededor del 28%
  • Belleza: cerca del 27%

Otras categorías con rebajas destacadas incluyen decoración, regalos y vestuario masculino, mientras que tecnología mantendrá el ticket promedio más alto.

Proyectamos que juguetes, mujer y belleza lideren los descuentos, mientras que tecnología seguirá siendo clave por el alto valor del ticket promedio que maneja”, comentó Contreras Donoso.

En la última edición del Cyber Day, las ventas llegaron a US$ 520 millones, con descuentos promedio de 21% y alzas de hasta 29% en categorías como juguetes y supermercado.

Los plazos de entrega, sin embargo, se extendieron hasta un 50% más que en días normales.

