Alerta de sobredosis por gomitas de melatonina en niños: se reportaron varios casos en Australia

Autoridades internacionales han reportado hospitalizaciones relacionadas con el consumo de estos productos.

Javiera Rivera

Alerta de sobredosis por gomitas de melatonina en niños: se reportaron varios casos en Australia

La venta de gomitas de melatonina en Australia quedó bajo la lupa luego de un preocupante aumento de reportes de sobredosis en menores.

La tienda online estadounidense iHerb suspendió el envío de estos suplementos al país oceánico, tras la creciente preocupación por su seguridad.

De acuerdo con The Conversation, varios casos en Australia Occidental han encendido las alarmas. Aunque no se trata de muertes, sí se han registrado intoxicaciones en niños.

El auge de las gomitas de melatonina

Hasta 1 de cada 4 niños puede tener problemas de sueño de origen conductual, lo que lleva a muchos padres a buscar soluciones rápidas.

En ese contexto, las gomitas de melatonina, disponibles en internet y con presentación similar a un dulce, se han vuelto muy populares.

Pero la especialista en sueño infantil Sarah Blunden, profesora de la CQUniversity Australia, advierte que no existen estudios científicos que avalen su seguridad.

Además, investigaciones han revelado que la cantidad de melatonina en estos suplementos varía entre marcas e incluso dentro del mismo lote.

Algunos productos incluso contenían serotonina, una sustancia que puede alterar el estado de ánimo y generar interacciones peligrosas.

Entre los síntomas de sobredosis se incluyen:

  • Náuseas intensas
  • Somnolencia excesiva
  • Migrañas
