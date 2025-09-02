Bono Logro Escolar 2025: confirman la fecha del pago de los $82 mil (y estos son los requisitos)

En distintos momentos del año, se dan a conocer una serie de beneficios económicos que van en apoyo de un sector específico de la población.

Uno de estas ayudas económicas es el Bono Logro Escolar 2025, el cual va dirigido a las familias de estudiantes escolares que cumplen con ciertos requisitos.

Dicho aporte, entrega un monto de $82.181 y también otorga un monto de $49.310 a otro grupo de alumnos.

En concreto, el pago del Bono Logro Escolar 2025 se efectuará a partir del próximo 12 de septiembre.

Para verificar si es que se recibe o no el bono, las personas pueden revisarlo en el sitio web de consulta (disponible aquí).

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

En concreto, el beneficio económico va dirigido a las familias que tienen estudiantes de entre quinto básico y cuarto medio. Además, es necesario que tengan un desempeño sobresaliente en su respectivo curso.

Sumado a lo anterior, se requiere que los alumnos pertenezcan a grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Se entregarán $82.181 a los estudiantes que estén dentro del primer 15% de rendimiento. En tanto, se otorgarán $49.310 para los alumnos dentro del segundo 15% de su promoción.

Además, según especifica ChileAtiende, son requisitos los siguientes:

Ser estudiante menor a 24 años.

Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

Pertenecer a una familia que se encuentre dentro del 30% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Haber asistido a establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Otro punto a tener en cuenta, es que si una familia tiene dos o más integrantes que cumplan con lo requerido, el dinero se puede acumular.