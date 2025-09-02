;

Bono Logro Escolar 2025: confirman la fecha del pago de los $82 mil (y estos son los requisitos)

Las personas pueden verificar en línea si es que pueden acceder al beneficio económico. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono Logro Escolar 2025: confirman la fecha del pago de los $82 mil (y estos son los requisitos)

En distintos momentos del año, se dan a conocer una serie de beneficios económicos que van en apoyo de un sector específico de la población.

Uno de estas ayudas económicas es el Bono Logro Escolar 2025, el cual va dirigido a las familias de estudiantes escolares que cumplen con ciertos requisitos.

Revisa también

ADN

Dicho aporte, entrega un monto de $82.181 y también otorga un monto de $49.310 a otro grupo de alumnos.

Bono Logro Escolar 2025: confirman la fecha del pago de los $82 mil (y estos son los requisitos)

En concreto, el pago del Bono Logro Escolar 2025 se efectuará a partir del próximo 12 de septiembre.

Para verificar si es que se recibe o no el bono, las personas pueden revisarlo en el sitio web de consulta (disponible aquí).

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

En concreto, el beneficio económico va dirigido a las familias que tienen estudiantes de entre quinto básico y cuarto medio. Además, es necesario que tengan un desempeño sobresaliente en su respectivo curso.

Sumado a lo anterior, se requiere que los alumnos pertenezcan a grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Se entregarán $82.181 a los estudiantes que estén dentro del primer 15% de rendimiento. En tanto, se otorgarán $49.310 para los alumnos dentro del segundo 15% de su promoción.

Además, según especifica ChileAtiende, son requisitos los siguientes:

  • Ser estudiante menor a 24 años.
  • Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.
  • Pertenecer a una familia que se encuentre dentro del 30% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Haber asistido a establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Otro punto a tener en cuenta, es que si una familia tiene dos o más integrantes que cumplan con lo requerido, el dinero se puede acumular.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad