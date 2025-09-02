;

Afamado cocinero revela el secreto para que el puré de papa quede “cremoso”

El cocinero español Pablo Fernández, alias el “ingeniero cocinero”, publicó un video en YouTube detallando el paso a paso.

Sebastián Escares

Sin lugar a dudas, uno de los alimentos que suelen estar presentes en la mayoría de las cocinas, son las papas.

Y es que con las papas es posible realizar un sinfín de de preparaciones como, por ejemplo, papas fritas, papas gratinadas y puré de papas.

Este último, es uno de los preferidos por las personas para acompañar en sus respectivas comidas. Entre los beneficios del puré de papas está su aporte de carbohidratos complejos, potasio, entre otros.

Sin embargo, no siempre se logra conseguir un puré de papa cremoso como a todos les gustaría.

Ante ello, es que un reconocido chef entregó el secreto para que esta preparación quede cremosa.

En concreto, el cocinero español Pablo Fernández, también conocido como “ingeniero cocinero”, explicó a través de un video en YouTube cuál es la forma más apropiada para cocinar un puré de papas.

De acuerdo con el chef europeo, el primer paso es hervir las papas “durante 25 o 30 minutos y es muy importante hervirlas con piel”, detalló.

Sumado a lo anterior, se deben sumar otros dos ingredientes que ayudarán a que la preparación quede perfecta: aceite de oliva y leche. Estos, se irán agregando a medida que se triture toda la mezcla.

Tras hervir las papas, se van “a cortar en trocitos un poco grandes para ayudarle al procesador a triturarlos mejor“, explicó Fernández. Posteriormente, se le agregará una buena porción de mantequilla y leche en la batidora. ”Le ponemos también un puntito de sal y un buen toque de pimienta“, detalló.

Algo a tener en cuenta, es que se debe revisar constantemente el resultado del puré en función de lo que se quiera lograr. “Para mí la textura perfecta es esta, que esté cremoso y líquido”, concluyó Fernández en su video.

