“Tecnociencia, el podcast” debuta en las plataformas digitales de ADN con conversaciones de ciencia, inteligencia artificial y sustentabilidad / Tecnociencia

Conversaciones profundas de ciencia, tecnología, salud, innovación y medioambiente, en un formato de 30 minutos, con un capítulo nuevo cada semana. Ese es el sello de “Tecnociencia, el podcast”, conducido por la periodista científica Andrea Obaid, que debuta este martes 2 de septiembre a las 17:00 horas en YouTube de radio ADN, Spotify y en todas sus plataformas digitales.

Entre sus primeros capítulos, el podcast abordará temas como el Trastorno de Déficit Atencional y las neurodivergencias, la ciencia del amor y las aplicaciones de citas, las interrogantes sobre cómo conversar con la inteligencia artificial, además de reflexionar sobre el uso de pantallas en niños y adolescentes, y explorar la ciencia detrás del envejecimiento de la piel.

Al respecto, el director de la emisora, Carlos Costas, señaló: “Los contenidos de salud, ciencia y tecnología merecen más espacio, siempre despiertan el interés del público y esta nueva etapa de Tecnociencia nos permite seguir avanzando y consolidar el trabajo que se viene desarrollando junto a Andrea Obaid desde 2018 aquí en ADN”.

Reconocida por su trayectoria en la comunicación de la ciencia, actualmente la periodista es conductora del programa “Tu Nuevo ADN” en Radio ADN. Es ganadora del Eric and Wendy Schmidt Award for Excellence in Science Communication 2023, destacada entre las 50 mujeres más poderosas de Chile por Forbes (2024) y elegida por ONU Mujeres como una de las 10 mujeres esenciales de Chile (2025).

“Esta es una propuesta digital dinámica y entretenida para nuevas audiencias. Es un espacio para darle tiempo a conversaciones que nos importan y están movilizando a la sociedad. Además, es un nuevo spin off de la marca Tecnociencia que por muchos años se ha convertido en diversos productos como programa de TV, radio, app, libros y ahora un podcast”, comentó la comunicadora.

El programa tendrá estrenos semanales cada martes a las 17:00 horas en el YouTube de ADN y en Spotify, y videos en TikTok e Instagram.