Techo-Chile advierte bajo cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional para campamentos

El segundo seguimiento del Centro de Estudios de TECHO-Chile al Plan de Emergencia Habitacional (PEH) advierte una brecha crítica: mientras el programa exhibe un avance general superior al 80%, en la línea dirigida a familias que viven en campamentos el cumplimiento alcanza apenas el 27% (11.000 soluciones entregadas de una meta de 40.599 a mayo de 2025).

El reporte recuerda que hoy más de 120 mil hogares habitan en campamentos —la cifra más alta en casi tres décadas—, por lo que la meta original del PEH solo alcanzaba a un tercio de esa realidad. Para TECHO-Chile, el rezago no responde a falta de voluntad, sino a la ineficacia acumulada de los instrumentos públicos para permitir la salida definitiva de los campamentos hacia viviendas adecuadas.

El análisis desglosa dos estrategias del plan con foco en campamentos. En Construyendo Barrios, si bien el 91,6% de las familias contempladas (23.329 hogares) está “en ruta” hacia una solución, aún no se registran viviendas entregadas. En Gestión Habitacional, había 2.560 viviendas en ejecución (16,9% de 15.123 proyectadas) y un 72,6% de su meta ya entregada; sin embargo, ese desempeño equivale apenas a un 27% del total comprometido para campamentos dentro del PEH.

La Región Metropolitana concentra el mayor déficit del país y más del 16% de las familias en campamentos, pero a mayo de 2025 reportaba solo un 7,5% de avance y cero viviendas entregadas para este grupo, un dato que grafica la disparidad territorial del plan.

De cara a la recta final del PEH, TECHO-Chile recomienda dar continuidad intergubernamental al esfuerzo, con plazos realistas y un enfoque integral que articule vivienda con programas sociales (seguridad, formalización, niñez/adolescencia y migraciones). También propone priorizar territorios con mayor déficit, y fortalecer la coordinación entre ministerios, municipios, sociedad civil y sector privado.

“Erradicar la situación de campamentos es condición indispensable para un Chile sin pobreza”, plantea la organización, llamando al Gobierno a cerrar el período articulando un acuerdo país que trascienda mandatos y reduzca la brecha entre el avance general del PEH y los resultados efectivos para las familias que más lo necesitan.