Seremi de Salud advierte preocupante aumento de suicidios en la región de Los Ríos

Los especialistas advierten sobre señales de alerta como el aislamiento social y la pérdida de interés.

Javiera Rivera

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la Seremi de Salud de Los Ríos, Ivonne Arre, alertó sobre la alta tasa de suicidios que afecta a la región.

Según explicó, se trata de una de las zonas con mayor incidencia a nivel nacional, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención y acompañamiento durante todo el mes.

En conversación con La Radio, Arre destacó que la problemática debe abordarse de manera permanente y no solo en fechas conmemorativas.

“El diálogo abierto permite que quienes atraviesan momentos difíciles puedan expresarlo y, de esa manera, recibir ayuda oportuna”, señaló.

La autoridad enfatizó en la importancia de reconocer señales de alerta, entre ellas el aislamiento de la familia, amigos o compañeros, así como un marcado desánimo.

“Cuando una persona dice frases como ‘ya nada me hace sentir bien’ o ‘no me gusta la vida que tengo’, es fundamental prestar atención y buscar apoyo”, advirtió.

Respecto a la población más vulnerable, la seremi indicó que los intentos de suicidio se concentran mayormente en mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, aunque subrayó que en los últimos años se han registrado casos incluso en niños desde los 9 años.

Finalmente, Arre informó que el Consejo Regional (CORE) de Los Ríos aprobó $15 millones para la formación de interventores comunitarios.

Estos serán clave en la detección de señales tempranas y en la derivación de personas hacia instituciones especializadas que puedan brindarles atención integral.

