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“El papá de Latinoamérica”: Chayanne sorprende por el Día del Padre con especial dinámica para sus fanáticos

El cantante invitó a sus seguidores a compartir fotografías familiares junto a él mediante una plantilla difundida en redes sociales.

Verónica Villalobos

Agencia UNO

Agencia UNO / AgenciaUno

Santiago

A días de una nueva celebración del Día del Padre, Chayanne volvió a conquistar a sus seguidores con una peculiar dinámica en redes sociales, especialmente pensada para quienes suelen bromear con que el artista es “el papá de Latinoamérica”.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Torero invitó a sus fanáticos a crear una fotografía familiar junto a él utilizando una imagen y una plantilla especialmente preparada para la ocasión. “Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió el cantante.

La propuesta rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir montajes, imágenes generadas con inteligencia artificial y otras versiones creativas junto al artista. Incluso, algunos de los registros fueron republicados por el propio cantante en sus historias.

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