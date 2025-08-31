;

Mujer y su perro mueren electrocutados en la vía pública en Antofagasta

La PDI indaga las circunstancias del accidente ocurrido en la avenida Pedro Aguirre Cerda, donde cables expuestos habrían provocado la tragedia.

Verónica Villalobos

Santiago

Un trágico hecho conmocionó a Antofagasta la mañana de este domingo 31 de agosto, cuando una mujer y su perro perdieron la vida tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública.

El suceso ocurrió en la avenida Pedro Aguirre Cerda, en el sector norte de la comuna, donde la víctima paseaba a su mascota. De acuerdo con los primeros antecedentes, ambos habrían entrado en contacto con un cable suelto que les provocó la muerte de manera inmediata.

A solicitud del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias. Los funcionarios buscan esclarecer la dinámica de los hechos y determinar responsabilidades en torno a la presencia de cables expuestos en el lugar.

