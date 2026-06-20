¿Se podrá realizar la Fiesta de La Tirana ante preocupaciones por nueva Ley de Seguridad? Esto respondió el Gobierno

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, entregó detalles sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, luego de que autoridades regionales expresaran su preocupación respecto de los requisitos para la realización de eventos masivos.

Si bien algunas disposiciones de la normativa fueron aplazadas, sí entró en vigencia el Decreto 208, que establece que en todos los eventos con más de 3 mil asistentes los organizadores deberán contratar seguros de responsabilidad civil o presentar garantías económicas para cubrir eventuales daños a terceros.

Ante esto, el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, señaló a Meganoticias que las nuevas exigencias establecidas en la ley –a su juicio– no distinguen entre espectáculos comerciales y celebraciones patrimoniales, como la Fiesta de La Tirana, que cada año reúne cerca de 300 mil visitantes.

¿Qué dijo el biministro Claudio Alvarado?

En una declaración, el biministro Claudio Alvarado señaló “que todas estas fiestas religiosas se pueden realizar sin ningún tipo de dificultades tal cual se ha hecho históricamente, porque la norma que la rige es un decreto del Ministerio del Interior que data del año 1983”.

Agregó que “todas las fiestas religiosas que año a año se realizan en las distintas regiones del país podrán materializarse sin ningún tipo de problema”.