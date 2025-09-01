Una mujer vivió una experiencia inesperada al usar Apple Pay, creyendo que las compras se realizaban con dinero “falso” proporcionado por Apple.

La usuaria pensaba que, al aceptar todas las cookies en las aplicaciones y navegar por ellas, acumulaba puntos que luego podía gastar sin gastar su propio dinero.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta: cada pago se descontaba directamente de su cuenta bancaria, generándole una deuda inesperada.

Revisa también Estos alimentos típicos de Fiestas Patrias NUNCA debes darles a tus mascotas

Según relató la afectada, su error se basó en malentendidos sobre cómo funcionan los pagos digitales y los beneficios de interactuar con apps.

La mujer creía que Apple proveía dinero ficticio y que su dinero real no se vería afectado.

Al descubrir que estaba pagando de su propio bolsillo, la mujer incluso buscó a Steve Jobs para reclamar, pero pronto recordó que el cofundador de Apple falleció en 2011.