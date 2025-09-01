;

VIDEO. Mujer pensó que Apple Pay usaba dinero falso: terminó con una gran deuda en el banco

Un error tecnológico dejó a esta usuaria con una gran lección financiera.

Javiera Rivera

Apple Pay

Apple Pay / SOPA Images

Una mujer vivió una experiencia inesperada al usar Apple Pay, creyendo que las compras se realizaban con dinero “falso” proporcionado por Apple.

La usuaria pensaba que, al aceptar todas las cookies en las aplicaciones y navegar por ellas, acumulaba puntos que luego podía gastar sin gastar su propio dinero.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta: cada pago se descontaba directamente de su cuenta bancaria, generándole una deuda inesperada.

Según relató la afectada, su error se basó en malentendidos sobre cómo funcionan los pagos digitales y los beneficios de interactuar con apps.

La mujer creía que Apple proveía dinero ficticio y que su dinero real no se vería afectado.

Al descubrir que estaba pagando de su propio bolsillo, la mujer incluso buscó a Steve Jobs para reclamar, pero pronto recordó que el cofundador de Apple falleció en 2011.

@mentedehackers

💰📲 Una mujer pensaba que al pagar con Apple Pay el dinero salía de Apple… y que aceptando todas las cookies en las apps “ganaba puntos” para consumir gratis. 🍪🙈 La realidad le dio un golpe duro: estaba gastando su propio dinero real. Buscó a Steve Jobs para reclamarle… pero ya todos sabemos cómo terminó esa búsqueda. 🪦🍏 Más allá de lo chistoso, esto nos recuerda algo importante: 👉 Si no entiendes cómo funciona un servicio digital, puedes terminar perdiendo dinero de verdad. Infórmate, pregunta y no des nada por hecho. La ignorancia digital también cuesta 💸. #MenteDeHackers #ApplePay #CiberConciencia #SeguridadDigital #HumorTech

♬ original sound - mentedehackers

