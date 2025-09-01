Kast propone plan de control perimetral en Temucuicui: asegura que la medida es “totalmente legal”

El candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, propuso que, de llegar a La Moneda, aplicará un cordón de control policial en torno a Temucuicui.

En concreto, la medida busca evitar el ingreso y salida de vehículos robados y drogas desde el sector, según explicó en conversación con Radio Duna.

“Nadie va a entrar ni salir hasta que se deje de traficar”, sostuvo, recalcando que su propuesta se enmarca en el Plan Desafío 90, encabezado por Bernardo Fontaine.

Además, señaló que “nosotros lo que decimos es que más que entrar a Temucuicui (…) hasta que dejen de entrar y salir autos robados sin patente”.