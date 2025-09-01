En los últimos días, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha sido el blanco de diversas críticas debido a sus propuestas en materia de pensiones.

Esto porque el candidato presentó “Chao Préstamo”, medida que terminaría con el Beneficio por Años Cotizados (BAC), la cual mejora las pensiones actuales y las de quienes se jubilen en los próximos años, modificando así la reforma previsional.

Sobre esto se refirió el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “esta es una reforma que tardó más de doce años en ser consensuada, donde uno de los temas fundamentales a resolver y el más complejo era cómo aumentábamos las pensiones actuales“.

“Todo el mundo coincidía en cómo aumentar las pensiones futuras, pero no sobre las pensiones actuales, y justamente desde la propia oposición surgió una propuesta que se llamó “el préstamo”, que es un aporte transitorio, de 30 años, desde donde van a surgir recursos financieros sustentables en el tiempo para poder financiar el aumento de las pensiones actuales", agregó.

En esa línea, Castro detalló que “a esto se llamó Aporte Previsional Protegido porque tiene reajuste, tiene intereses, es como una inversión, es de propiedad del trabajador, va a ser reconocido en su cartola como parte de sus cotizaciones, además es heredable, y por lo tanto permitía resolver dos condiciones: que fuera de propiedad del trabajador, pero al mismo tiempo aumentar las pensiones actuales, y ese fue el acuerdo que se logró“.

“Por lo tanto, entrar a revisarlo, a mi juicio, introduce incertidumbre en los pensionados, porque no sabrán si las pensiones suben o no. Y en segundo lugar introduce incertidumbre en los mercados, porque el financiamiento no está claro de cómo se va a resolver", complementó.

En esa línea, el subsecretario expresó que la propuesta de Kast, al no tener claro su financiamiento, “efectivamente podría correrse un riesgo de que el aumento de las pensiones que se están anunciando no estén garantizadas, y eso, a mi juicio, sería un retroceso”.

“Yo creo que en beneficio de la propia reforma, lo más importante es implementarla y ver cómo funciona antes de proponer revisiones o modificaciones que nos pueden ser, en este caso, de alguna manera apresurada", añadió.

“Yo creo que la fórmula encontrada del aporte provisional por el préstamo, fue un elemento de gran valor, porque no solamente resuelve el tema de forma técnica, sino que además logró el consenso político de algo que no se lograba durante más de 12 años, por lo tanto, desecharlo y tirarlo por la borda así nomás no creo que sea el camino más razonable“, cerró el representante del Gobierno.