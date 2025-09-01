Condenan a Isapre a pagar $30 millones a una afiliada: esta fue la falta que se cometió / Rmcarvalho

La Corte Suprema condenó a una Isapre a pagar indemnización por incumplimiento de contrato por no pagar el subsidio maternal de una de sus afiliadas.

Todo apuntó a la Isapre Consalud, entidad que no pagó íntegramente el beneficio al que tenía derecho la mujer durante la pandemia, pese a que cumplía con todos los requisitos legales.

El máximo tribunal estableció que la empresa mantuvo su incumplimiento incluso después de un fallo anterior que la obligaba a cumplir, lo que derivó en perjuicios acreditados en juicio.

Debido a lo anterior, se fijo un monto no menor para la compensación: $20 millones para la madre y $10 millones para el hijo de esta, más reajustes e intereses desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La pretensión inicial ascendía a un total de $90 millones, correspondientes a $45 millones para la mujer y $45 millones para el menor, por concepto de daño moral.

Según el texto legal, la afectada habría presentado depresión, ansiedad y perjuicios psíquicos debido a la situación, situación agravada por el contexto sanitario.

El tribunal también valoró informes médicos y psicológicos que dieron cuenta del impacto en el vínculo de lactancia y crianza del menor, lo que permitió acreditar el daño moral en ambos demandantes.