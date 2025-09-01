;

Condenan a Isapre a pagar $30 millones a una afiliada: esta fue la falta que se cometió

Originalmente la demandante pidió $90 millones tras una amarga situación.

Javier Méndez

Condenan a Isapre a pagar $30 millones a una afiliada: esta fue la falta que se cometió

Condenan a Isapre a pagar $30 millones a una afiliada: esta fue la falta que se cometió / Rmcarvalho

La Corte Suprema condenó a una Isapre a pagar indemnización por incumplimiento de contrato por no pagar el subsidio maternal de una de sus afiliadas.

Todo apuntó a la Isapre Consalud, entidad que no pagó íntegramente el beneficio al que tenía derecho la mujer durante la pandemia, pese a que cumplía con todos los requisitos legales.

Revisa también:

ADN

El máximo tribunal estableció que la empresa mantuvo su incumplimiento incluso después de un fallo anterior que la obligaba a cumplir, lo que derivó en perjuicios acreditados en juicio.

Debido a lo anterior, se fijo un monto no menor para la compensación: $20 millones para la madre y $10 millones para el hijo de esta, más reajustes e intereses desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La pretensión inicial ascendía a un total de $90 millones, correspondientes a $45 millones para la mujer y $45 millones para el menor, por concepto de daño moral.

Según el texto legal, la afectada habría presentado depresión, ansiedad y perjuicios psíquicos debido a la situación, situación agravada por el contexto sanitario.

El tribunal también valoró informes médicos y psicológicos que dieron cuenta del impacto en el vínculo de lactancia y crianza del menor, lo que permitió acreditar el daño moral en ambos demandantes.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad