Dictan veredicto condenatorio contra conductor de taxibús que provocó fatal choque con Biotrén en San Pedro de la Paz

Este miércoles, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción dictó veredicto condenatorio contra el conductor de taxibús que provocó la muerte de 7 personas tras chocar con un Biotrén en San Pedro de la Paz hace dos años.

El hecho, registrado en septiembre de 2023, ocurrió cuando Alejo Santander Faúndez, de 68 años, cruzó la línea ferroviaria, pese a que la barrera de seguridad se encontraba abajo.

Por ello, el conductor fue condenado como autor consumado de 7 delitos de homicidios simple, 8 delitos de lesiones simples en carácter de graves, 4 delitos de lesiones menos graves, y 1 delito de daño calificado.

Por este hecho, Santander Faundez arriesga una pena de 26 años de presidio, mientras que las familias insisten en la cadena perpetua.

El tribunal programó la lectura de sentencia para el próximo 1 de septiembre.