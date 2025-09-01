Asesinan a influencer junto a su esposo e hijos en México: testigos fueron secuestrados

La Fiscalía de Jalisco, México, confirmó el asesinato de la influencer mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, quien fue encontrada muerta junto a su esposo y sus dos hijos al interior de una camioneta.

Con más de 40 mil seguidores en TikTok, Esmeralda FG compartía registros de su vida familiar y de lujos, lo que le había otorgado notoriedad en plataformas digitales.

Según el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez, la principal hipótesis apunta a que el ataque estaba dirigido contra el esposo de la influencer, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos.

“Si bien los resultados forenses aún no están disponibles, las pruebas balísticas y de sangre casi con certeza confirman que fueron asesinados en ese lugar”, detalló Gutiérrez.

Desaparición de testigos

Según información publicada por Daily Mail, la policía mexicana tomó declaración a dos hombres que estaban en el taller mecánico, pero fueron liberados por falta de pruebas.

Sin embargo, tras salir de la fiscalía, ambos habrían sido secuestrados por sujetos armados. Hasta ahora, se desconoce el paradero de tres de los desaparecidos relacionados con el caso.

El crimen ha causado conmoción en México y recuerda al caso de la influencer Valeria Márquez, asesinada en un salón de belleza mientras transmitía en vivo.