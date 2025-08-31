;

PSY enfrenta investigación por presunta compra ilegal de medicamentos en Corea del Sur

El cantante surcoreano, conocido por “Gangnam Style”, es indagado por recibir recetas psicotrópicas sin consulta presencial, mientras su médico niega irregularidades.

Verónica Villalobos

PSY enfrenta investigación por presunta compra ilegal de medicamentos en Corea del Sur

Santiago

Park Jae-sang, más conocido como PSY, volvió a los titulares, pero esta vez por motivos judiciales.

El artista es investigado por presunta compra ilegal de medicamentos psicotrópicos, como Xanax y Stilnox, supuestamente recogidos por terceros sin una consulta directa en hospital, lo que contraviene la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur.

De acuerdo con The Korea Herald, las autoridades están indagando tanto al cantante como al médico involucrado, acusándolos de violar la normativa que exige que las prescripciones sean emitidas únicamente tras una consulta presencial y que sólo el paciente puede recoger los medicamentos.

Ambos fármacos son utilizados para tratar trastornos del sueño y la depresión, y están clasificados como de alto riesgo de dependencia, por lo que requieren estricta supervisión médica.

El médico de PSY aseguró que “los medicamentos se recetaron tras completar consultas en remoto”, negando cualquier irregularidad. Por su parte, el cantante admitió en un comunicado a través de su agencia P Nation que “recibir los medicamentos de un tercero fue un claro error”, pero agregó que toma los fármacos por un trastorno crónico del sueño, siempre bajo control médico.

La policía surcoreana no descartó citar a PSY para declarar una vez revisados sus registros médicos, mientras la investigación continúa en curso.

