Le quitó arma a los delincuentes y les disparo: víctima repelió encerrona en Lo Espejo

El antisocial que resultó herido a bala fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde permanece fuera de riesgo vital.

Un violento intento de encerrona fue el que se registró durante la madrugada de este domingo, en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

Sin embargo, el delito fue frustrado por las mismas víctimas, luego de quitarle un arma a los propios delincuentes.

El hecho se registró cerca de las 01:00 horas de este domingo, cuando una pareja iba a bordo de un vehículo en el sector de Avenida Américo Vespucio.

Fue en ese contexto, que fueron interceptados por otro auto del cual descienden 6 individuos y los intimidan con armas de fuego para que las víctimas bajaran del automóvil.

No obstante, una de las víctimas forcejeó con uno de los delincuentes que portaba un arma y logró quitársela para luego dispararle a un antisocial.

El capitán Eduardo Mendoza de Carabineros detalló que "la víctima hace tres disparos, logrando que uno de ellos lesionara a uno de los antisociales, quien se da a la fuga junto al resto en dirección desconocida". Sin embargo, luego la policía dio con el paradero del herido a bala, quien fue trasladado al Hospital Barros Luco, en donde permanece internado fuera de riesgo vital.

Pese a que el robo del vehículo no se haya concretado, los antisociales sustrajeron artículos personales como celulares y billeteras.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso para dar con el paradero de los otros individuos y esclarecer los hechos.

