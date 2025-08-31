;

Hombre murió tras balacera en local clandestino de alcohol en Independencia

La víctima, un ciudadano extranjero, recibió al menos dos disparos en las cercanías del hospital San José, donde finalmente falleció.

Verónica Villalobos

Santiago

Durante la mañana de este domingo se registró una balacera afuera de un local de venta de alcohol no autorizado en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la calle Pinto, entre Maruri y Picarte, donde un hombre fue atacado a tiros por razones aún desconocidas.

Según el Ministerio Público, la víctima fue identificada como un ciudadano extranjero que recibió al menos dos impactos de bala. Pese a ser trasladado hasta el hospital San José, murió debido a la gravedad de las heridas.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía ECOH, Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes trabajan en las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

