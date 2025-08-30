;

Para reducir listas de espera: Gobierno invierte más de 70 mil millones de pesos

“Esperamos avanzar hacia la meta de una mediana de 200 días de espera”, señaló la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Javiera Rivera

Tomás Golzio

El Gobierno anunció una inversión adicional de 73 mil millones de pesos destinada a los Servicios de Salud del país, con el objetivo de reducir los tiempos de espera en cirugías, consultas médicas y tratamientos.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, detalló que esta medida es parte del Plan Operativo de Reducción de Listas de Espera, que permitirá atender alrededor de 181 mil atenciones adicionales durante el año.

“Estos recursos se utilizarán fuera del horario habitual, es decir, son actividades adicionales a las actividades normales del sistema. Esperamos avanzar hacia la meta de una mediana de 200 días de espera”, señaló.

¿Cómo se distribuirán los recursos?

Los 73 mil millones se han asignado a todos los servicios de salud del país para financiar:

  • Cirugías pendientes
  • Consultas médicas de especialidad
  • Radioterapia y quimioterapia
  • Consultas odontológicas
  • Otros tratamientos médicos especializados

La ministra explicó que los recursos se aplicarán de manera gradual y sostenida, priorizando a los pacientes que han esperado más tiempo para recibir atención.

Desde Renovación Nacional cuestionaron la asignación de recursos, pero Aguilera afirmó que el Minsal, junto a la Dirección de Presupuesto y Fonasa, ha trabajado para garantizar la distribución adecuada de los fondos.

“Con la intervención de la Subsecretaría de Redes y la Dirección de Presupuesto hemos logrado reasignar recursos para cubrir estas necesidades”, concluyó la secretaria de Estado.

