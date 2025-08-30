Green Day en Chile: revisa los cortes de tránsito y el horario especial del Metro de Santiago hoy

El regreso de Green Day a Chile este sábado 30 de agosto congregará a miles de fanáticos en el Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa.

Para facilitar la llegada y salida del público, se anunciaron extensiones en el horario del Metro de Santiago y cortes de tránsito en calles aledañas al recinto.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro?

El Metro de Santiago informó que su servicio se extenderá hasta las 00:30 horas, con estaciones habilitadas tanto para ingreso como para salida en las Líneas 3 y 6.

Ingreso de público:

Estadio Nacional (L6).

Salida de público:

Línea 3 : Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.

: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

De esta manera, los fanáticos podrán retornar de forma más expedita tras el espectáculo de la banda liderada por Billie Joe Armstrong.

Cortes de tránsito en Ñuñoa

La municipalidad de Ñuñoa anunció desvíos y cierres de calles en torno al Estadio Nacional, que estarán vigentes entre las 13:00 y las 00:00 horas.

El operativo contará con la presencia de Carabineros, quienes podrán habilitar o bloquear accesos según el desarrollo del evento.

Las calles afectadas son: