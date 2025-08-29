;

Ya no es Chilexpress: esta es la compañía líder de la industria de distribución en Chile

Un nuevo informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló quién tiene mayor participación en el segmento.

Durante los últimos años, la empresa que ocupaba el primer lugar de la industria de distribución en nuestro país fue Chilexpress. Sin embargo, durante este último período eso cambió.

Esto debido a que ahora es otra reconocida compañía la que tomó su lugar, desplazándola así del primer puesto.

Según lo publicado por La Tercera, la compañía que ahora es líder en el mercado de distribución en Chile es Blue Express.

Cabe señalar que Copec, empresa de combustibles del grupo Angelini, compró Blue Express en el año 2022. Desde entonces a la fecha han triplicado el tamaño de la compañía.

De acuerdo con lo publicado por el medio antes citado, el mayor actor del segmento era Chilexpress, empresa de Juan Eduardo Ibáñez. Hacia el 2021 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) decía que Chilexpress tenía entre el 30% y el 40% del mercado de la última milla, seguido de Blue Express y, en tercer puesto, Starken.

¿Y ahora? Luego de que la FNE liberara un nuevo informe la semana pasada, se dio a conocer que Blue Express tiene una participación en el mercado de distribución de última milla entre 30% y 40%.

En el segundo puesto está Starken, compañía que concentra entre el 20% y 30%. En tanto, Chilexpress ahora cayó al tercer lugar concentrando entre el 10% y el 20%.

