Ojo comerciantes: en esto hay que fijarse a la hora de elegir un camión de ciudad

Ya sea para realizar fletes, transportar mercadería u otro tipo de productos, un transporte que suele ser muy utilizado es el camión de ciudad o también conocido como camión tres cuartos.

Sin embargo, en muchas ocasiones los interesados en comprar un camión se centran en los precios, sin pensar cuál les es más conveniente.

El director del Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad San Sebastián, Rudy Carrasco, en conversación con LUN, describió cuáles son los aspectos en que hay que fijarse para escoger el camión adecuado.

En ese sentido, el especialista aconsejó que lo primero que se debe establecer es en qué se usará el camión, el tipo de carga, la frecuencia y las condiciones de la ruta. A modo de ejemplo, mercancías perecibles o farmacéuticas requieren de carrocerías refrigeradas y control de temperatura.

El académico explicó que “operaciones diarias e intensivas requieren motores más robustos, mantenimiento preventivo frecuente y mayor eficiencia de combustible o autonomía (en el caso de eléctricos), para minimizar tiempos de inactividad".

“En contraste, un uso ocasional puede justificar modelos más pequeños o con menores especificaciones técnicas, reduciendo la inversión inicial y el costo total”, detalló Carrasco.

Seguridad

El académico especificó que, en ciudad, los sistemas ADAS, como frenado automático, alerta de colisión o visión 360º ayudan a anticipar fallas y a reducir costos en el largo plazo.

¿Y los eléctricos? Marcelo Mattus, director ejecutivo del Proyecto LiBR3 de CircularTec, en diálogo con LUN, indicó que antes de comprar hay que fijarse en la autonomía eral, la infraestructura de carga y el costo total.

En ese sentido, Mattus apuntó a que si bien un camión eléctrico puede costar hasta un 50% “el ahorro en combustible en Chile ronda el 70%, lo que significa que en operaciones intensivas recuperas la inversión extra en uno o dos años, y desde ahí, todo es ahorro”, cerró.