Ministro del Trabajo califica de “alentadora” cifra del desempleo: “Nos permite proyectar un segundo semestre positivo”

Giorgio Boccardo destacó que “en el último año se han creado cerca de 144 mil puestos de trabajo en el sector asalariado privado”.

Ruth Cárcamo

Benjamín Quinteros

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, valoró la cifra de la tasa de desempleo publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en el trimestre mayo-julio se mantuvo en 8,7%.

“Son alentadoras no solamente en términos de la baja observada en la desocupación, sino que –sobre todo– en la creación de puestos de trabajo formales en el sector asalariado privado”, dijo el secretario de Estado.

En ese sentido, destacó que “en el último año se han creado cerca de 144 mil puestos de trabajo en el sector asalariado privado, destacando la industria, el transporte y la minería”.

“Las cifras observadas en los últimos trimestres en materia de crecimiento económico, en torno al 3%, nos permite proyectar un segundo semestre positivo en materia de empleo”, sostuvo Giorgio Boccardo.

Una cifra no tan positiva es lo que pasa en las mujeres: la tasa de desempleo se situó en 9,7%, aumentando 0,6 puntos en el periodo. En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación fue de 7,9%, disminuyendo 0,4 puntos en un año.

