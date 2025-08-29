Este jueves, el programa de farándula Hay que decirlo, emitido por Canal 13, cerró su emisión con un momento cargado de emociones. La razón fue la partida de Constanza Bernal, profesional encargada de los generadores de caracteres, quien decidió asumir nuevos desafíos laborales.

Durante los últimos minutos, el conductor del espacio, Nacho Gutiérrez, tomó la palabra para dedicar un mensaje a su compañera.

“A esta hora tenemos que despedir a una compañera, quien se va por nuevos desafíos. A la Cony Bernal, que está aquí con nosotros hoy día, que ha estado siempre, cuando ustedes dicen algo, generador de caracteres, ahí poniendo los titulares, poniendo los GC”, expresó con afecto.

Antes de finalizar, el periodista señaló: “Así que Cony, a nombre del programa, este programa te quiere mucho, que te vaya increíble en la vida y en los nuevos proyectos. Todo el éxito para ti”.

Por último, añadió: “Aquí está la Cony emocionada, le deseamos lo mejor. Así que a despedir este programa con energía, con todo lo mejor para Cony”.

En respuesta, la ahora exintegrante del equipo de Hay que decirlo, entre lágrimas, dijo: “Gracias a todos, gracias a todo el equipo por recibirme y tratarme superbién. Son tremendos todos, así que muchas gracias. Muchas gracias por confiar en mí”.

Tras la emotiva despedida, ADN.cl consultó a Canal 13 sobre el futuro de la profesional. Desde la señal aclararon que Constanza Bernal no pertenecía a la estación, sino a la productora Secuoya, empresa con la que terminó su participación en el espacio de farándula.