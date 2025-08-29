“Gladiador 3″ es una realidad: Ridley Scott entrega buenas noticias sobre el futuro del título

No hay dudas de que Ridley Scott se ha convertido en un director de renombre en la industria cinematográfica, con una destacada trayectoria cargada de éxitos.

Hoy, a sus 87 años, aún tiene cosas por entregar a la industria y no piensa en un pronto retiro. Incluso tiene más proyectos en su carpeta a futuro.

Uno de esos es nada más y nada menos que Gladiador 3. Lo que en un comienzo inició en base a la ilusión tras la segunda entrega, hoy ya es una realidad.

Fue el propio cineasta quien confirmó la noticia, despertando el interés y elevando al máximo las expectativas del público.

“La nueva entrega de Gladiador está en desarrollo ahora mismo”, aseguró en una reciente conversación con The Guardian, despejando dudas sobre el futuro de la saga.

Lejos de repetir la larga espera que hubo entre la primera película y su secuela, Scott señaló que ya cuenta con al menos ocho páginas del guion.

Además, reveló que comenzó a trabajar en el storyboarding, los primeros bosquejos visuales que marcan la puesta en escena de un proyecto cinematográfico.

Su intención, según dijo, es mantener el impulso creativo y no dejar pasar otra generación antes de continuar la historia.

Una idea clara

El director también adelantó que esta tercera entrega tomará como inspiración el modelo narrativo de El Padrino II.

En sus palabras, se tratará de un relato sobre un hombre que recibe un poder que no desea ejercer, una línea que conecta directamente con el desenlace de Gladiador 2, donde Lucio queda a las puertas del liderazgo en Roma.

Con medio siglo de carrera y casi 50 películas en su filmografía, Ridley Scott demuestra que su ambición no se agota.

Tras devolver a la vida una saga que parecía cerrada con la muerte de Máximo en la primera cinta, el cineasta ahora busca consolidar un nuevo capítulo.

En esta línea, hace hincapié en que no pretende ser un simple epílogo, sino una expansión de la épica que convirtió a Gladiador en un referente del cine moderno.