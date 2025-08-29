Una vez que los actores y actrices tienen apariciones en Hollywood, inmediatamente son foco de opiniones de por vida.

Tal es el caso del icónico actor estadounidense de 72 años, Mickey Rourke. Artista que tuvo apariciones en reconocidas cintas como, por ejemplo, “Los Indestructibles”, “Hombre en llamas”, “Iron Man 2″, entre otros.

Sin embargo, la vida de Rourke durante los últimos años ha sido todo un misterio, considerando que no ha tenido aparición alguna en algún filme. De hecho, su participación en “Celebrity Big Brother UK” fue de lo último que se le vio al actor.

Fue uno de los grandes galanes de Hollywood, se aisló por meses y hoy luce irreconocible a sus 72 años

Ahora, el actor estadounidense acaba de hacer noticia luego de que fuera visto públicamente con una apariencia irreconocible.

Según informó New York Post, hace un par de semanas se le vio a Mickey Rourke salir de su casa en Beverly Hills, California, Estados Unidos. Ahí, se le vio tomando una comida para llevar a su casa.

Las imágenes se difundieron rápidamente por redes sociales y los internautas de inmediato identificaron al actor por su característico tatuaje en el pecho.

Cabe recordar, que hacia el año 2009 el norteamericano admitió haberse sometido a una cirugía estética debido a su carrera como boxeador. A continuación las imágenes:

