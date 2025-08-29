;

Conductor ebrio choca contra reja y causa caída de postes en Ñuñoa: anuncian que tránsito se mantiene cortado

De acuerdo a la información preliminar, el conductor perdió el control e impactó con una reja perimetral. Esto también dejó sin luz al sector.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Durante la madrugada de este viernes, se produjo un accidente de tránsito en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, que generó la suspensión del tránsito vehicular.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Chile-España con Simón Bolívar, cuando un vehículo perdió el control y terminó impactando contra una reja perimetral.

El choque causó la caída de dos postes del alumbrado público, dejando sin luz a ese sector. Asimismo, el conductor involucrado habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de lo sucedido, consignó Meganoticias.

A través de su cuenta de X, Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido por Av. Chile España, entre Sucre y Simón Bolívar, por choque con derribo de postes y árboles.

