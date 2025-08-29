Conductor ebrio choca contra reja y causa caída de postes en Ñuñoa: anuncian que tránsito se mantiene cortado

Durante la madrugada de este viernes, se produjo un accidente de tránsito en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, que generó la suspensión del tránsito vehicular .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de Chile-España con Simón Bolívar, cuando un vehículo perdió el control y terminó impactando contra una reja perimetral.

El choque causó la caída de dos postes del alumbrado público, dejando sin luz a ese sector . Asimismo, el conductor involucrado habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de lo sucedido, consignó Meganoticias.

A través de su cuenta de X, Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido por Av. Chile España, entre Sucre y Simón Bolívar, “por choque con derribo de postes y árboles”.