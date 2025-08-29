Anuncian cortes de tránsito en Ñuñoa para este fin de semana: revisa día, mapa y horarios / Francisco Castillo

Este domingo 31 de agosto se realizará el Medio Maratón de Santiago exclusivo para mujeres, un evento inédito en Chile.

Organizado por Prokart, la comuna de Ñuñoa reunirá a miles de corredoras para recorrer los tramos de 7 y 21K.

Con largada y meta en Avenida Grecia, frente al Estacio Nacional, los organizadores anunciaron que existirán cortes de tránsito en algunos sectores de la comuna.

En detalle, todo ocurrirá desde las 06:30 de la jornada clave. En algunos tramos se ocuparán pistas específicas y en otros calzadas completas.

La principal intervención se concentrará en Avenida Grecia, entre Pedro de Valdivia y Marathon.

Pero ojo, también abarcará José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Alcalde Jorge Monckeberg, Irarrázaval, Salvador, Campo de Deportes, República de Israel, José Domingo Cañas, Suárez Mujica y Obispo Orrego, entre otras.

Por lo demás, se informó que el perímetro que rodea el Estadio Nacional estará custodiado por Carabineros, con atravesamientos de vehículos regulados por la organización y personal policial según el avance de las corredoras.

La partida de los 7 kilómetros está programada para las 08:30 horas, mientras que los 21K iniciarán a las 09:15 horas.

El mapa de los cortes de tránsito para este domingo 31 de agosto en Ñuñoa

Ampliar

Se trataría de “una carrera única, exclusiva para mujeres, que quiere ser un homenaje a todas las historias que las impulsan a correr: sanar, desafiarse, celebrar o acompañar a otras”, dijo Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart.