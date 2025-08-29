Anuncian cortes de tránsito en Ñuñoa para este fin de semana: revisa día, mapa y horarios

;

Este domingo se llevará a cabo la primera medio maratón de Santiago exclusiva para mujeres.

Javier Méndez

Este domingo 31 de agosto se realizará el Medio Maratón de Santiago exclusivo para mujeres, un evento inédito en Chile.

Organizado por Prokart, la comuna de Ñuñoa reunirá a miles de corredoras para recorrer los tramos de 7 y 21K.

Con largada y meta en Avenida Grecia, frente al Estacio Nacional, los organizadores anunciaron que existirán cortes de tránsito en algunos sectores de la comuna.

En detalle, todo ocurrirá desde las 06:30 de la jornada clave. En algunos tramos se ocuparán pistas específicas y en otros calzadas completas.

La principal intervención se concentrará en Avenida Grecia, entre Pedro de Valdivia y Marathon.

Pero ojo, también abarcará José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Alcalde Jorge Monckeberg, Irarrázaval, Salvador, Campo de Deportes, República de Israel, José Domingo Cañas, Suárez Mujica y Obispo Orrego, entre otras.

Por lo demás, se informó que el perímetro que rodea el Estadio Nacional estará custodiado por Carabineros, con atravesamientos de vehículos regulados por la organización y personal policial según el avance de las corredoras.

La partida de los 7 kilómetros está programada para las 08:30 horas, mientras que los 21K iniciarán a las 09:15 horas.

El mapa de los cortes de tránsito para este domingo 31 de agosto en Ñuñoa

Se trataría de “una carrera única, exclusiva para mujeres, que quiere ser un homenaje a todas las historias que las impulsan a correr: sanar, desafiarse, celebrar o acompañar a otras”, dijo Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart.

