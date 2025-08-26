Nieve en la región Metropolitana: ¿Cuándo, dónde y cuántos centímetros podrían caer esta semana?

Una de las principales características del clima en la región Metropolitana durante esta semana son las elevadas temperaturas registradas en los termómetros.

Eso sí, la situación tomará un giro importante hacia el fin de semana. Según Meteored, una baja segregada y una circulación ciclónica se moverá de sur a norte.

“Aportará inestabilidad suficiente para dejar precipitaciones a lo largo y ancho de muchas regiones”, indicó el sitio en uno de sus reportes más recientes.

Si bien el escenario podría evolucionar de otra forma, por ahora se esperarían algunas gotas entre jueves 28 y viernes 29. Meteorólogos coinciden en que no será un monto significativo.

Por otro lado, el portal ya citado habló de probabilidad precipitaciones sólida exclusivamente en el tramo de la cordillera.

Un desglose del sitio web muestra entre dos y diez milímetros de agua entre la región de Valparaíso y Metropolitana entre viernes-sábado.

En tanto, los acumulados de nieve en las zonas altas se situarán entre los cinco y veinte centímetros.

Mientras que algunos recibirán algunos milímetros más, otros no verán ni uno y quedarán con jornadas frías y nubosas", precisaron en base a los modelos ECMWF y GFS.

“El núcleo frío dejará un aporte más abundante de precipitaciones sólidas en cordillera a su paso“, se concluyó.