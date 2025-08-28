;

“Bugonia”: la nueva película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone que está dando de qué hablar en el Festival de Venecia

La historia nos presenta un escenario de paranoia, un contexto de desinformación y problema medioambiental.

José Campillay

La nueva colaboración entre la actriz Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos, Bugonia, se estrenó en la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia, generando una amplia variedad de reacciones entre críticos y asistentes.

La película, una adaptación en inglés de la surcoreana Save the Green Planet! (2003), combina elementos de comedia negra, ciencia ficción y sátira social.

En la trama, Stone interpreta a Michelle Fuller, una poderosa directora ejecutiva de una multinacional farmacéutica, secuestrada por dos jóvenes convencidos de que es una alienígena con planes destructivos para la Tierra.

El filme explora temas como la paranoia, la desinformación y la crisis medioambiental, reflejando preocupaciones contemporáneas.

Durante la rueda de prensa en Venecia, Emma Stone expresó su creencia en la existencia de vida extraterrestre, citando al astrónomo Carl Sagan: “Sería bastante narcisista pensar que estamos solos en el universo”.

Por su parte, Lanthimos destacó la relevancia de la película en el contexto actual: “Quería desafiar al espectador sobre las certezas que tenemos sobre ciertos tipos de personas.

“Es una reflexión muy interesante sobre nuestra sociedad y los conflictos en el mundo contemporáneo”, complementó.

Bugonia se encuentra en competencia por el León de Oro, el máximo galardón del festival. La película se estrenará en salas de cine de Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre de 2025, con un estreno internacional programado para el 31 de octubre.

