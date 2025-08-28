“Quería ver sufrir a los niños”: la frase que estremece el caso del tiroteo en Minneapolis

La Policía de Minneapolis confirmó que la principal sospechosa del ataque armado del miércoles en la iglesia de la Escuela Católica Annunciation, identificada como Robin Westman (23), dejó mensajes de odio y habría mostrado “fascinación” por otros crímenes masivos. El hecho dejó dos niños fallecidos —de 8 y 10 años— y 17 heridos, 14 de ellos menores. La atacante se quitó la vida en el lugar.

En conferencia de prensa, el jefe policial Brian O’Hara informó que se levantaron cerca de 120 casquillos de rifle en el templo, lo que confirma un fuego “indiscriminado” contra los asistentes. Sin aventurar un motivo único, O’Hara señaló indicios de que Westman buscaba “obtener notoriedad”, en línea con referencias halladas por los investigadores, según NBC News.

El fiscal de distrito Joseph Thompson afirmó que Westman tenía una obsesión con matar niños y llegó a declarar que “quería ver sufrir a los niños”. Paralelamente, el director del FBI, Kash Patel, sostuvo en X que los hallazgos “demuestran” una acción terrorista motivada por una “ideología de odio”, tras el hallazgo de mensajes contra católicos, llamados a la violencia contra la comunidad judía y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En armas y notas se habrían escrito insultos raciales y referencias al Holocausto y a la Iglesia.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, Westman —registrada legalmente como mujer desde 2020 tras un cambio de nombre solicitado en 2019— no tenía antecedentes penales más allá de una infracción de tránsito. La policía indicó que no cuenta con reportes previos de hospitalizaciones por salud mental. Las autoridades investigan además un “manifiesto” que habría sido programado para publicarse en YouTube; el video fue bajado por el FBI y contendría imágenes del lugar y textos “inquietantes”.

Medios locales añadieron que Westman cursó estudios en la escuela de la iglesia y que su madre trabajó allí hasta 2021. El ataque, ocurrido en la primera semana de clases, volvió a encender el debate sobre el acceso a armas de fuego en Estados Unidos. La investigación continúa para precisar el origen del armamento, la planificación del ataque y posibles vínculos con otros eventos o comunidades en línea.