“Quedamos tapados de nieve”: jóvenes graban cuando son alcanzados por avalancha en Torres del Paine

En las imágenes se ve cómo se produce el deslizamiento de nieve que poco a poco se acerca a los jóvenes, hasta cubrirlos.

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @rodrigo92795

En las últimas horas, se ha viralizado un video que muestra a dos jóvenes siendo alcanzados por una avalancha en las Torres del Paine.

El usuario @rodrigo92795 publicó la grabación en TikTok, donde ya acumula más de 300 mil visualizaciones y cientos de comentarios de personas que expresaron su sorpresa por el desplazamiento de nieve.

En específico, el registro ocurrió en el Glaciar Francés, y en las imágenes se ve cómo se produce una gigantesca avalancha que poco a poco se va acercando a los jóvenes.

“Nunca pensé ver una avalancha en vivo y en directo. No creo que llegué para acá”, expresa uno de ellos. “Menos mal que veníamos bajando (...) Quedamos tapados de nieve”, añade después.

@rodrigo92795

GLACIAR FRANCES CHILE PATAGONIA 🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱

♬ sonido original - 🇩🇰🇫🇷🇨🇱RODRIGO

