El Arenal: Así será la nueva megacárcel que se construirá en pleno desierto chileno

La obra contará con infraestructura moderna y con altos estándares de funcionamiento. Añadirá 76 mil metros cuadrados al sistema.

Javier Méndez

Esta semana se entregaron novedades sobre la Cárcel El Arenal, un proyecto que estará ubicado en Copiapó, región de Atacama.

Con una inversión estimada de UF 7.120.300, vale decir US$ 300 millones, la idea añadirá más de 76 mil metros cuadrados al sistema penitenciario en Chile.

Una vez que entre en funcionamiento, permitirá albergar a 2.160 personas privadas de libertad.

Su ubicación específica es en un terreno fiscal aledaño a la Ruta 5 Norte, a 40 kilómetros al norponiente de la localidad nortina y a 12 kilómetros del Aeropuerto Desierto de Atacama.

Según el Ministerio de Obras Públicas, la instalación contará con infraestructura moderna, segura y con altos estándares de funcionamiento. La propuesta también busca mejorar las condiciones de habitabilidad y reinserción social de los reclusos.

Con 15 módulos, el establecimiento penitenciario tendrá unidad de salud penal, escuela, talles industriales, áreas para hacer deportes, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas.

A lo anterior, también se suman zonas administrativas y espacios para el personal. Se espera que 600 funcionarios de Gendarmería trabajen en la Cárcel El Arenal.

El cronograma establecido plantea que el inicio de la construcción sea en el año 2028 y la apertura en 2031. Durante el proceso de edificación se generarían 500 puestos de trabajos promedio al mes.

Por lo demás, el martes se efectuó la apertura de la oferta económica presentada por Constructora San José para la construcción y operación del proyecto.

La oferta de la empresa fue de UF 500.264 como Subsidio Fijo a la Construcción (SFC) de la infraestructura y de UF 207.999 como Subsidio Fijo a la Operación (SFO).

