Junaeb y Transportes lanzan red de atención de la TNE con 41 puntos a nivel nacional: se sumaron sedes en puntos estratégicos / Junaeb

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) junto al Ministerio de Transportes lanzaron una nueva red de atención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que comenzará a operar este lunes 1 de septiembre .

En detalle, se sumaron 10 puntos de atención, totalizando 41 oficinas, los cuales están ubicados en puntos estratégicos de alta afluencia. En ellos se podrán realizar trámites como la revalidación anual.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, indicó que esto “traerá una mejor experiencia para los beneficiarios, en especial para aquellos que podrán hacer sus trámites sin tener que realizar grandes desplazamientos ”.

¿Dónde están ubicadas las 10 nuevas oficinas de atención de la TNE?

Los 10 nuevos puntos se encuentran ubicados en Calama, Illapel, Quillota, Melipilla, Talagante, Colina, Angol, La Unión, Palena y Coyhaique.