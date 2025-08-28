Entre ellos hay 3 niños: al menos 14 personas mueren tras ataque de Rusia contra Kiev

Al menos 14 personas murieron durante la última noche, debido a un ataque con misiles y drones por parte de Rusia en contra de Kiev.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hay varios niños entre los fallecidos, además de “docenas” de heridos y todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.

“Las personas muertas como resultado del ataque enemigo ha subido a 14. Por desgracia, entre ellos hay tres niños de 2, 17 y 14 años”, escribió el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó que hay aproximadamente 50 personas heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas para recibir tratamiento.

“Excusas” para Putin

“Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos los que durante semanas y meses han estado llamando a un alto el fuego y a diplomacia real en el mundo. Rusia elige los misiles balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra”, afirmó Zelenski.

El mandatario ucraniano lamentó que Rusia pueda aún aprovecharse del hecho de que una parte del mundo mira hacia otro lado ante los “niños asesinados” y busca excusas para el presidente ruso, Vladímir Putin.

Nuevas sanciones

“Esperamos una reacción de China a lo que está pasando”, demandó el presidente de Ucrania, que señaló que Moscú ha ignorado hasta ahora los llamamientos de Pekín, y exigió también una reacción de Hungría y de todos los que “se quedan en silencio”, pese a haber pedido en el pasado la paz.

Además, pidió nuevas sanciones contra Rusia para hacer rendir cuentas a ese país, en vista de que “todos los plazos se han vencido, docenas de oportunidades para la diplomacia han sido arruinadas”.