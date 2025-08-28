;

“Dejó una huella inolvidable”: Actor que apareció en ‘La lista de Schindler’ muere a los 61 años

El intérprete fue parte de la recordada película de Steven Spielberg. En abril reveló que tenía cáncer.

Javier Méndez

La industria del cine está de luto. Esta semana se confirmó la muerte de un veterano actor.

Se trata de Rami Heuberger, intérprete israelí de 61 años que apareció en un sinfín de obras, incluyendo La lista de Schindler de Steven Spielberg, una cinta de culto.

Los medios locales informaron fue víctima del cáncer, un diagnóstico que él mismo compartió públicamente en abril de este año.

“Heuberger fue un intérprete versátil que apareció en papeles memorables en el teatro, la pantalla y la televisión, ganando elogios y fanáticos tanto por la comedia como por el drama", detalló The Jerusalem Post.

“Rami fue un actor importante que nos conmovió, nos hizo reír y entró en nuestros corazones. Dejó una huella inolvidable“, añadió Miki Zohar, ministro de Cultura y Deportes.

Más allá de sus roles en el set de grabación, también contó con una extensa carrera en el teatro, donde incluso dirigió. Sumó participaciones en adaptaciones como Macbeth, Hamlet y Anna Karenina.

ADN

