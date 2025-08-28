“Entre Barrios”: Ñuñoa unirá por primera vez Barrio Italia y Plaza Ñuñoa para celebrar el Día del Vino

Ñuñoa celebrará el Día Nacional del Vino con la primera versión conjunta de “Entre Barrios”, una fiesta ciudadana que conectará —con un solo ticket— a Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa entre el 5 y 7 de septiembre. La entrada incluye copa oficial y cuatro degustaciones válidas en ambos circuitos, transporte gratuito en buses Turistik entre los dos polos y una programación cultural abierta. Preventa: $10.000 vía Punto Ticket; valor general el día del evento: $14.000.

El hito, organizado por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa junto a las asociaciones gremiales de ambos barrios y Sernatur Ñuble, busca relevar la identidad local, el enoturismo y el comercio de barrio. Habrá galerías abiertas, música en vivo y actividades gratuitas para distintos públicos.

Plaza Ñuñoa (sector norte) recibirá a viñateros de la Región de Ñuble, con foco en el Valle del Itata, además de artesanías patrimoniales —como la alfarería de Quinchamalí y las colchanderas— y gastronomía típica. En paralelo, Barrio Italia Ñuñoa (entre Caupolicán y Sucre) reunirá a productores de la Región Metropolitana en un entorno urbano con sello propio.

La coordinación interbarrial pone énfasis en accesibilidad y experiencia: ticket único, traslados incluidos y un relato que mezcla vino, cultura y territorio. La dirección regional de Sernatur Ñuble y el Gobierno Regional subrayan que la vitivinicultura de Ñuble y su oferta turística llegan a un polo cultural clave de Santiago, abriendo oportunidades de colaboración y nuevos públicos.

Los organizadores destacan que el formato “dos barrios, una copa” fortalece el trabajo asociativo, dinamiza la economía local y promueve el turismo interno, al tiempo que posiciona la fecha como una vitrina para emprendimientos, oficios y cepas con identidad chilena.