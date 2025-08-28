;

“Entre Barrios”: Ñuñoa unirá por primera vez Barrio Italia y Plaza Ñuñoa para celebrar el Día del Vino

Copa oficial, cuatro degustaciones y buses gratuitos Turistik conectarán ambos circuitos entre el 5 y 7 de septiembre.

ADN Radio

“Entre Barrios”: Ñuñoa unirá por primera vez Barrio Italia y Plaza Ñuñoa para celebrar el Día del Vino

Ñuñoa celebrará el Día Nacional del Vino con la primera versión conjunta de “Entre Barrios”, una fiesta ciudadana que conectará —con un solo ticket— a Barrio Italia Ñuñoa y Barrio Plaza Ñuñoa entre el 5 y 7 de septiembre. La entrada incluye copa oficial y cuatro degustaciones válidas en ambos circuitos, transporte gratuito en buses Turistik entre los dos polos y una programación cultural abierta. Preventa: $10.000 vía Punto Ticket; valor general el día del evento: $14.000.

El hito, organizado por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa junto a las asociaciones gremiales de ambos barrios y Sernatur Ñuble, busca relevar la identidad local, el enoturismo y el comercio de barrio. Habrá galerías abiertas, música en vivo y actividades gratuitas para distintos públicos.

Revisa también:

ADN

Plaza Ñuñoa (sector norte) recibirá a viñateros de la Región de Ñuble, con foco en el Valle del Itata, además de artesanías patrimoniales —como la alfarería de Quinchamalí y las colchanderas— y gastronomía típica. En paralelo, Barrio Italia Ñuñoa (entre Caupolicán y Sucre) reunirá a productores de la Región Metropolitana en un entorno urbano con sello propio.

La coordinación interbarrial pone énfasis en accesibilidad y experiencia: ticket único, traslados incluidos y un relato que mezcla vino, cultura y territorio. La dirección regional de Sernatur Ñuble y el Gobierno Regional subrayan que la vitivinicultura de Ñuble y su oferta turística llegan a un polo cultural clave de Santiago, abriendo oportunidades de colaboración y nuevos públicos.

ADN

Los organizadores destacan que el formato “dos barrios, una copa” fortalece el trabajo asociativo, dinamiza la economía local y promueve el turismo interno, al tiempo que posiciona la fecha como una vitrina para emprendimientos, oficios y cepas con identidad chilena.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad