Impacto en Hollywood: Muere Floyd Levine, actor de “¿Qué pasó ayer?" y “Norbit”

“Sé que ya está haciendo reír a los ángeles y reunido con su hermosa esposa”, dijo su nuera al informar la triste noticia en sus redes sociales.

Javier Méndez

Esta semana se confirmó la muerte de un veterano actor estadounidense a los 93 años de edad.

Floyd Levine, intérprete que apareció en cintas como Tarde de perros (Dog Day Afternoon), Norbit y ¿Qué pasó ayer?, falleció el pasado domingo.

La noticia fue confirmada por su nueva Tracy Robbins mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Mi querido suegro, Floyd Levine, falleció pacíficamente rodeado de su hermosa familia”, escribió.

El mejor suegro, abuelo y bromista, Floyd amaba a Frank Sinatra, las películas clásicas y hacer reír a todos”, lo recordó la misma voz.

“Extrañaré su humor, sus historias y sus explosiones de groserías (...) Me gusta pensar que hay un casting en el cielo, y tú llegaste temprano, guion en mano“, añadió la mujer.

Su último trabajo acreditado fue en la película de 2012 A Thousand Words, protagonizada por Eddie Murphy. De hecho, era un rostro habitual en las citas lideradas por el humorista.

Durante su periplo, condujo un taxi para financiar su carrera y partió con pequeños roles como policía en cintas diversas cintas, incluyendo Super Fly (1972), Death Wish (1974) y el mítico drama de 1975 de Al Pacino mencionado al principio.

El artista era el padre de Brian Robbins, quien también se ha desarrollado como actor, director y productor de cine y TV en la industria estadounidense.

