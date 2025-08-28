;

Corte de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas el viernes 29 de agosto

Enel publicó en su sitio web los sectores en que se suspenderá el suministro eléctrico. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Evgen_Prozhyrko

Durante esta jornada, la compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes del suministro eléctrico para diversas comunas de la región Metropolitana.

Por medio del sitio web de la empresa, se informó que el corte de luz se extenderá por varias horas, dependiendo del sector y la comuna.

Revisa también

ADN

Corte de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas el viernes 29 de agosto

En total, son 11 las comunas que se verán afectadas por un corte de luz mañana viernes 29 de agosto. A continuación el detalle:

  • Estación Central: desde las 09:30 horas a las 15:30 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 10:00 horas a las 16:00 horas.
ADN
  • Lampa: desde las 11:00 horas a las 18:00 horas.
ADN
  • Vitacura: desde las 15:30 horas a las 16:30 horas.
ADN
  • Vitacura: desde las 11:30 horas a las 12:30 horas.
ADN
  • Vitacura: desde las 09:30 horas a las 10:30 horas.
ADN
  • Vitacura: desde las 14:00 horas a las 15:00 horas.
ADN
  • Recoleta: desde las 11:30 horas a las 15:30 horas.
ADN
  • Recoleta: desde las 11:00 horas a las 17:00 horas.
ADN
  • Cerro Navia: desde las 10:00 horas a las 16:00 horas.
ADN
  • Peñalolén: desde las 11:30 horas a las 17.30 horas.
ADN
  • Peñalolén: desde las 11:00 horas a las 17:00 horas.
ADN
  • Macul: desde las 10:30 horas a las 16:30 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 08:00 horas a las 18:00 horas.
ADN
  • La Cisterna: desde las 10:30 horas a las 16:30 horas.
ADN
  • Lo Espejo: desde las 09:30 horas a las 15:30 horas.
ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad