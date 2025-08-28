Corte de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas el viernes 29 de agosto
Enel publicó en su sitio web los sectores en que se suspenderá el suministro eléctrico. Revisa acá todos los detalles.
Durante esta jornada, la compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes del suministro eléctrico para diversas comunas de la región Metropolitana.
Por medio del sitio web de la empresa, se informó que el corte de luz se extenderá por varias horas, dependiendo del sector y la comuna.
Revisa también
Corte de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas el viernes 29 de agosto
En total, son 11 las comunas que se verán afectadas por un corte de luz mañana viernes 29 de agosto. A continuación el detalle:
- Estación Central: desde las 09:30 horas a las 15:30 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas a las 16:00 horas.
- Lampa: desde las 11:00 horas a las 18:00 horas.
- Vitacura: desde las 15:30 horas a las 16:30 horas.
- Vitacura: desde las 11:30 horas a las 12:30 horas.
- Vitacura: desde las 09:30 horas a las 10:30 horas.
- Vitacura: desde las 14:00 horas a las 15:00 horas.
- Recoleta: desde las 11:30 horas a las 15:30 horas.
- Recoleta: desde las 11:00 horas a las 17:00 horas.
- Cerro Navia: desde las 10:00 horas a las 16:00 horas.
- Peñalolén: desde las 11:30 horas a las 17.30 horas.
- Peñalolén: desde las 11:00 horas a las 17:00 horas.
- Macul: desde las 10:30 horas a las 16:30 horas.
- La Florida: desde las 08:00 horas a las 18:00 horas.
- La Cisterna: desde las 10:30 horas a las 16:30 horas.
- Lo Espejo: desde las 09:30 horas a las 15:30 horas.