;

Bárbara Hernández buscará en la región de Magallanes su cuarto récord Guinness

La “Sirena de Hielo” apuntará a un inédito nado en Puerto Natales este viernes.

Carlos Madariaga

Bárbara Hernández buscará en la región de Magallanes su cuarto récord Guinness

Bárbara Hernández buscará en la región de Magallanes su cuarto récord Guinness / Carolina Rodríguez

Bárbara Hernández no se detiene y a menos de un mes de haber logrado el doble cruce al Canal de la Mancha, ya tiene un nuevo desafío.

Esta vez será en aguas nacionales, más específicamente las de la región de Magallanes. Todo porque la “Sirena de Hielo” se lanzará este viernes 29 de agosto en busca de su cuarto récord Guinness.

Revisa también:

ADN

En este caso, en Puerto Natales, Bárbara Hernández buscará ser la primera mujer en la historia en nadar más de 3,5 kilómetros en aguas bajo 5 grados.

Para que la marca sea válida, la nadadora deberá solo utilizar traje de baño, gorro y gafas, sin tener la opción de detenerse siquiera para hidratarse, pues corre riesgo de pérdida de consciencia por hipotermia.

Actualmente, el récord mundial femenino de nado en hielo más largo, lo posee la polaca Izabela Babica, quien el 8 de marzo de este año nadó 3,54 km en el lago Strzeszyńskie, Polonia, con una temperatura de 4,02 °C.

Quiero que Chile brille en el mundo a través de la natación extrema, visibilizando territorios únicos como Magallanes, donde nadaban nuestras mujeres originarias, las yaganes y kawésqar, en busca de alimento para sus familias”, explicó Bárbara Hernández en la previa a este nado en el extremo sur del país.

“La gente no dimensiona lo peligroso que es este nado. El equipo será clave en mi rescate”, señaló la deportista nacional, que tendrá como integrante inédito de su staff el cardiólogo Nicolás Bunster, especialista en cardiología del deporte e investigador en hipotermia, quien estará a cargo de implementar un protocolo médico para evaluar cómo responde el cuerpo humano en condiciones tan extremas, a modo de experimento para que Chile también sea un aporte a la investigación científica en natación en aguas frías.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad