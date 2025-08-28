VIDEO. Anne Hathaway protagoniza aparatosa caída durante las grabaciones de “El diablo viste a la moda 2″
La reconocida actriz hollywoodense rápidamente fue socorrida por quienes se encontraban en el lugar.
La filmación de El diablo viste a la moda 2 en Nueva York se vio interrumpida por un inesperado percance protagonizado por Anne Hathaway, quien debió enfrentarse a una caída en plena vía pública durante una de las escenas.
El momento quedó registrado por los asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales.
En las imágenes, la actriz de 42 años aparece caracterizada como Andrea “Andy” Sachs, luciendo una blusa de encaje, falda negra, tacones altos y lentes de sol.
Al salir de un edificio, debía descender unos escalones para continuar la secuencia, pero resbaló, terminó en el suelo y hasta rompió uno de sus zapatos.
La reacción del equipo de producción fue inmediata: varios corrieron a auxiliarla, ya que el accidente no formaba parte del guion. Sin embargo, la estrella de Hollywood se levantó sola y, con una sonrisa, restó dramatismo a la situación al gritar: “¡Estoy bien!”.
Ese gesto generó aplausos entre quienes presenciaban la escena, y tras un breve ajuste de vestuario, las grabaciones se retomaron con normalidad.
Lo que se sabe de la secuela de El diablo viste a la moda
El rodaje de esta esperada secuela ya comenzó y su estreno está fijado para el 1 de mayo de 2026, según informó Variety. La trama, de acuerdo con el sitio Production List, mostrará a Miranda Priestly enfrentando el declive de las revistas impresas y compitiendo con Emily Charlton en el mundo del lujo y la publicidad.
El elenco estará conformado por Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Tracie Thoms, junto a nuevos nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Justin Theroux, BJ Novak, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.
La dirección nuevamente estará a cargo de David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna y producción de Wendy Finerman.