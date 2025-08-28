;

VIDEO. Anne Hathaway protagoniza aparatosa caída durante las grabaciones de “El diablo viste a la moda 2″

La reconocida actriz hollywoodense rápidamente fue socorrida por quienes se encontraban en el lugar.

Alejandro Basulto

Captura de pantalla

Captura de pantalla

La filmación de El diablo viste a la moda 2 en Nueva York se vio interrumpida por un inesperado percance protagonizado por Anne Hathaway, quien debió enfrentarse a una caída en plena vía pública durante una de las escenas.

El momento quedó registrado por los asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes, la actriz de 42 años aparece caracterizada como Andrea “Andy” Sachs, luciendo una blusa de encaje, falda negra, tacones altos y lentes de sol.

Revisa también:

ADN

Al salir de un edificio, debía descender unos escalones para continuar la secuencia, pero resbaló, terminó en el suelo y hasta rompió uno de sus zapatos.

La reacción del equipo de producción fue inmediata: varios corrieron a auxiliarla, ya que el accidente no formaba parte del guion. Sin embargo, la estrella de Hollywood se levantó sola y, con una sonrisa, restó dramatismo a la situación al gritar: “¡Estoy bien!”.

Ese gesto generó aplausos entre quienes presenciaban la escena, y tras un breve ajuste de vestuario, las grabaciones se retomaron con normalidad.

Lo que se sabe de la secuela de El diablo viste a la moda

El rodaje de esta esperada secuela ya comenzó y su estreno está fijado para el 1 de mayo de 2026, según informó Variety. La trama, de acuerdo con el sitio Production List, mostrará a Miranda Priestly enfrentando el declive de las revistas impresas y compitiendo con Emily Charlton en el mundo del lujo y la publicidad.

El elenco estará conformado por Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Tracie Thoms, junto a nuevos nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Justin Theroux, BJ Novak, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

La dirección nuevamente estará a cargo de David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna y producción de Wendy Finerman.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad