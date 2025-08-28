La filmación de El diablo viste a la moda 2 en Nueva York se vio interrumpida por un inesperado percance protagonizado por Anne Hathaway, quien debió enfrentarse a una caída en plena vía pública durante una de las escenas.

El momento quedó registrado por los asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes, la actriz de 42 años aparece caracterizada como Andrea “Andy” Sachs, luciendo una blusa de encaje, falda negra, tacones altos y lentes de sol.

Al salir de un edificio, debía descender unos escalones para continuar la secuencia, pero resbaló, terminó en el suelo y hasta rompió uno de sus zapatos.

La reacción del equipo de producción fue inmediata: varios corrieron a auxiliarla, ya que el accidente no formaba parte del guion. Sin embargo, la estrella de Hollywood se levantó sola y, con una sonrisa, restó dramatismo a la situación al gritar: “¡Estoy bien!”.

Ese gesto generó aplausos entre quienes presenciaban la escena, y tras un breve ajuste de vestuario, las grabaciones se retomaron con normalidad.

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

Anne Hathaway piso mal al bajar unos escalones y se resbaló. Como ella sola sabe se levantó triunfante, aunque el tacón sí terminó con San Pedro... pic.twitter.com/Spatwzzp70 — Indie 505 (@Indie5051) August 28, 2025

Lo que se sabe de la secuela de El diablo viste a la moda

El rodaje de esta esperada secuela ya comenzó y su estreno está fijado para el 1 de mayo de 2026, según informó Variety. La trama, de acuerdo con el sitio Production List, mostrará a Miranda Priestly enfrentando el declive de las revistas impresas y compitiendo con Emily Charlton en el mundo del lujo y la publicidad.

El elenco estará conformado por Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Tracie Thoms, junto a nuevos nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Justin Theroux, BJ Novak, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

La dirección nuevamente estará a cargo de David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna y producción de Wendy Finerman.