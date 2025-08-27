Ya hay actor para interpretar a Sylvester Stallone en la nueva película de cómo se creó “Rocky”

El universo de Rocky sigue creciendo, esta vez con una película que retratará el nacimiento de la saga que convirtió a Sylvester Stallone en una estrella mundial.

Se trata de I Play Rocky, producción que llega de la mano de Amazon MGM que estará dirigida por Peter Farrelly (Green Book; Una pareja de idiotas).

Hace ya más de un año que se viene hablando de este proyecto, el cual rápidamente llamó la atención del público y genera expectativas en el medio.

Con el pasar de los meses, poco a poco se han ido revelando detalles, demostrando un avance paulatino pero consistente.

Ahora, se reveló al actor encargado de darle vida al joven Stallone que estuvo detrás de la creación de la popular franquicia.

Se trata nada más y nada menos que de Anthony Ippolito, quien se hizo ampliamente conocido por interpretar a Al Pacino en la serie The Offer.

Detalles del proyecto

La cinta mostrará a un joven ‘Sly’ en los años previos a la fama, cuando luchaba por imponer su visión en Hollywood y se negaba a vender su guion si no le permitían protagonizarlo.

En palabras de los creadores, “a Stallone le dijeron ‘no’ en cada intento, hasta que se arriesgó apostando todo por sí mismo, convencido de que solo él podía interpretar a Rocky Balboa”.

El proyecto cuenta con guion de Peter Gamble y producción de Toby Emmerich junto a Christian Baha.

Uno de los detalles llamativos es que Ippolito consiguió el papel gracias a su propia iniciativa: luego de enterarse del proyecto, grabó por cuenta propia una audición y la envió directamente a los productores. Esa decisión, tan arriesgada como la del propio Stallone en los años 70, terminó asegurándole el rol.

Ampliar

La historia que contará I Play Rocky refleja un capítulo decisivo en la vida de Sylvester: su batalla contra el escepticismo de los estudios y su fe en que la historia de Rocky Balboa solo podía cobrar vida con él en pantalla.

Por ahora, no se ha confirmado si Stallone tendrá algún tipo de participación en la cinta, ya sea como asesor o parte del equipo creativo.

La película se encuentra en preparación y se espera su estreno en cines bajo el sello de Amazon MGM, aunque todavía no hay fecha confirmada ni se han revelado más nombres del elenco.