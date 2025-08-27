Jackie Chan se une a Marvel Studios con importante rol en “Spider-Man: Brand New Day”

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose, con varios proyectos muy llamativos en carpeta con los que pretenden recuperar los niveles de éxito.

Bajo este escenario, uno de los próximos estrenos, que genera altas expectativas entre los fanáticos, es Spider-Man: Brand New Day.

Mientras el rodaje del filme se desarrolla de buena manera, van surgiendo interesantes noticias ligadas principalmente al alenco.

En este contexto surgió el nombre de Jackie Chan, aunque no para sumarse como actor al reparto, sino que con otro rol importante detrás de cámaras.

El artista marcial se desempeña como encargado de las secuencias de acción y acrobacias de la cinta, enseñando y teniendo una influencia importante.

Fue el propio Chan quien habló sobre su labor en el set de rodaje, siendo el líder directo del Jackie Chan Stunt Team que trabaja junto a Marvel Studios.

“Fui a Londres para una reunión y visité el set. Mi Jackie Chan Stunt Team estaba ocupado filmando Spider-Man, y yo era el director de acción del Jackie Chan Stunt Team. Fui a ver sus ensayos, y el director estaba muy emocionado cuando me vio”, comentó.

Aunque Jackie no formará parte del elenco, respalda y fiscaliza desde cerca el trabajo de su equipo, asegurándose de que el director Destin Daniel Cretton comprendiera que “¡Ya forman parte de mi equipo!”.

No es la primera colaboración

Un punto a destacar es que no estamos hablando de la primera vez que colaboran ambas partes, ya que el club ya participó del detrás de cámaras de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

La película, también dirigida por Cretton, fue ampliamente elogiada por la crítica y los fanáticos en términos de acción y secuencias realistas de pelea.

De esta manera, se espera que Spider-Man: Brand New Day repita esa fórmula de la mano del equipo liderado por Jackie Chan.