Tensión en el oficialismo: dichos de Carmona generan dudas de su apoyo a Jeannette Jara

Piden aclarar si realmente existe voluntad de construir una coalición amplia.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Durante este miércoles aumentaron las tensiones en el oficialismo luego de que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, emitiera declaraciones en contra de Jara que generaron dudas en la Democracia Cristiana y el Partido Socialista sobre el real apoyo a la candidatura.

La abanderada, que se encuentra en plena gira nacional, enfrenta un despliegue territorial que, según su comando, ha tenido buenos resultados locales. Sin embargo, las polémicas se han llevado gran parte de la atención.

En este escenario, varios parlamentarios llamaron a Jara a reconsiderar su posible suspensión de la militancia comunista.

Desde el Maule, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió aclarar si realmente existe voluntad de construir una coalición amplia.

“Podemos tener diferencias con Lautaro Carmona, pero no puedo creer que él no tenga experiencia política. Más que reuniones, hay que saber si existe ánimo de conformar una coalición desde la DC hasta el PC para darle gobernabilidad al país”, afirmó.

Codina y Kast

Mientras tanto, la oposición aprovechó el escenario político con la incorporación de Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, al comando de José Antonio Kast. El exedil defendió su decisión en Radio ADN y respondió al senador Rodrigo Galilea.

Mi incorporación al comando de Kast es una muestra clara de que no estamos frente a una persona intransigente, sino dispuesta a abrirse y conformar un gobierno amplio para darle gobernabilidad al país. Lo que dijo Galilea fue un tremendo error”, sostuvo.

De vuelta en el oficialismo, el comité estratégico del comando de Jara se mantiene en reunión, mientras la oposición acusó al Gobierno de intervencionismo por las declaraciones de la ministra Antonia Orellana sobre Carmona y las críticas del ministro Nicolás Grau, quien aseguró que “José Antonio Kast nunca ha llegado a acuerdo en nada”.

